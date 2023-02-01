Журналісту Олександру Невзорову винесли вирок у росії за правду про війну в Україні

У росії винесли вирок відомому опозиційному журналісту Олександру Невзорову — у справі про «фейки» проти російської армії його заочно засудили до 8 років позбавлення волі, пишуть пропагандистські ресурси.

Зазначимо, що прокурор запитував 9 років колонії, проте, ймовірно, Басманний суд Москви вирішив виявити «гуманізм».

За версією слідства, у березні 2022 року Невзоров у своїх соціальних мережах опублікував «відомо неправдиву інформацію» про навмисне обстріл російськими військовими пологового будинку в Маріуполі та вбивство мирних жителів у Бучі. 22 квітня Мін'юст росії включив Невзорова в реєстр ЗМІ — «іноагентів», а на початку травня МВС оголосило журналіста в розшук.

Проте на той момент Невзоров уже виїхав з росії, а влітку з'явилася інформація, що журналіст та його дружина отримали громадянство України.

Як відомо, статус іноагента в росії мають десятки представників творчої еліти цієї країни, включаючи співака й поета Андрія Макаревича, гумориста Максима Галкіна, співачку Монетку, журналістку Вікторію Івлєву та інших.

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