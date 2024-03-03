Стало відомо, як насправді сестрам Кардаш’ян вдалося ефективно схуднути

Члени найпопулярнішої голлівудської сім'ї Кардаш'ян не йдуть за трендами — вони їх створюють. Давно вже не секрет, що саме сестри Кардаш'ян-Дженнер колись звернули увагу багатьох дівчат на те, що пишні форми — це дуже красиво.

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Довгий час шанувальниці голлівудського клану прагнули мати такі ж груди та попу, як у Кім (а ноги, зрозуміло, як у Кендал). Але раптово селебриті взяли курс на стрункість.

Розібратись, у чому тут справа, вирішили зарубіжні видання.



В результаті журналісти зробили висновок, що Кардаш'ян-Дженнер відчули, що звичні форми поступово втрачають популярність серед дівчат і потрібно щось кардинально нове (ну добре забуте старе).

Дуже різко Кім, Хлої та Кайлі постали перед мільйоном шанувальниць екстремально стрункими. І хоча пластичні операції дівчата як продовжували заперечувати, так і заперечують (у деяких з минулих Кайлі Дженнер, наприклад, зізналася лише через п'ять чи шість років), без хірургічного втручання тут не обійшлося.

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Експерт з естетики доктор Ахмед Ель Мунтасар у розмові з виданням пояснив, що неспроста Кім та її сестер підозрюють у порятунку від імплантів у грудях та сідницях. Все вказує на те, що знаменитості справді зважилися на таку операцію. А ось модний препарат для лікування діабету, який неодноразово називали винуватцем того, що розмір одягу Кім різко змінився, тут ні до чого.

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Крім цього, лікар вважає, щоб досягти таких результатів, селебріті знадобилася нехірургічна процедура підтяжки сідниць, яка дозволила позбутися наслідків пластики і привести тіло до природного (або не зовсім) стрункого вигляду: «Потрібні були деякі нехірургічні процедури, щоб допомогти підтягнути шкіру і додати трохи природності».

Заради справедливості варто зауважити, що схуднення однієї з сестер Кайлі Дженнер пов'язане не тільки з бажанням чогось нового. Раніше подейкували, що за всіма її змінами у зовнішності, включаючи як фігуру, так і манеру фарбуватися та одягатися, стоїть роман з Тімоті Шаламе — заради нього мільйонерка так кардинально переробила себе.

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Разом з тим співачка Селена Гомес не думає про схуднення. Нещодавно вона рекламувала своє кулінарне відео з Гордоном Рамзі.

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