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Вигуляла «голу» сукню в Парижі: Емілі Ратаковські відвідала Тиждень моди

13:44 3 березня 2024
Емілі Ратаковські

В Париж, де зараз триває Тиждень моди, і де нещодавно прогулювалася без одягу дружина Каньє Веста Б'янка Цензорі, завітала і 32-річна модель Емілі Ратаковські.

А оскільки у «місті кохання», вочевидь, особливий розлито «аромат розпусти», то і Емілі вирішила трохи прогулятися у «голій сукні».

Звичайно, золотава сукня-сіточка у стилі 1920-х марки Bode виглядає набагато пристойніше, ніж прозорий плащ Б'янки, але теж досить розхвилювала шанувальників, адже під нею чудово проглядалися голі груди красуні.

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Втім, Емілі нерідко обирає для світських заходів та фотосесій сміливі образи. Нещодавно модель знялася на обкладинці британського Glamour та розповіла, як змінилося її ставлення до фемінізму.

Зокрема, вона згадала відомий музичний кліп Blurred Lines, у якому знімалася топлес. Тоді, у 20 років, їй здавалося, що рішення роздягтися «розширює можливості». Тепер вона зрозуміла, що це рішення було невірним — оскільки кожна жінка, яка прийшла до успіху завдяки своїй зовнішності, насправді завдячує цим чоловікам, чиє бажання дало їм такі можливості.

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Також модель взяла участь у зйомках рекламної кампанії парфумів.

Нагадаємо, що раніше «голу сукню» Емілі вдягнула і на вечірку з нагоди дня народження подруги Ірини Шейк.

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