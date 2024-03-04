ГУР підтверджує: у самарській області росії підірвали залізничний міст, рух поїздів зупинено

Головне управління розвідки Міністерства оборони України, яке після вибуху на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії зазначало, що така диверсійна робота на території країни-агресора є системною, підтверджує факт виведення з ладу залізничного моста через річку Чапаєвка у самарській області рф



«4 березня 2024 року близько 6:00 міст був пошкоджений шляхом підриву його силових конструкцій. Залізнична гілка використовувалась державою-агресоркою для транспортування військових вантажів, зокрема інженерних боєприпасів, вироблених заводом АТ „Полімєр“ у місті чапаєвск самарської області», — повідомили в ГУР та додали, що з огляду на характер пошкоджень залізничного моста, його використання тривалий час буде неможливим.

ВІДЕО ДНЯ

Російські ЗМІ писали, що це сталося на ділянці залізиці Звєзда — Чапаєвськ і що через «інцидент» затримуються п'ять потяів. Зазначалося, що невідомі намагалися підірвати опору моста і що були пошкоджені металоконструкція шляхопроводу та загородження, а бетонна опора — ні.

Нагадаємо, що минулої осені в районі російської Рязані був пущенй під укіс товарний потяг.

Фото з мережі

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

369

Читайте нас у Facebook