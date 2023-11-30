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Збої в роботі російської залізниці: у ГУР зробили офіційну заяву

15:46 30 листопада 2023
Потяг РЖД

Після оприлюднення новин про вибух на Байкало-Амурській магістралі в Бурятії, який паралізував єдиний серйозний шлях залізничного сполучення між рф та Китаєм, у ГУР Міністерства оборони України підтвердили, що така диверсійна робота на території країни-агресора є системною.

Наразі пріорітетом є знищення релейних шаф на важливих залізничних шляхах країни-агресорки.

Через їхній підпал рух для потягів надовго ускладнюється.

У ГУР МО заявили, що за останні кілька днів у Московській області згоріли одразу релейні шафи:

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  • поблизу населеного пункту Лазєнкі Новопєрєдєлкінского району Московської області;
  • поблизу населеного пункту Артєм'єво міського округу Домодєдово.

«Внаслідок спеціального заходу, реалізованого спільно з рухом опору, рух поїздів на вказаних ділянках було паралізовано»,
- заявили в ГУР МО, показавши відео, зняте на місці диверсії під Москвою.

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Нагадаємо, раніше в ГУР повідомили, що диверсанти знищили два літаки та гвинтокрил на аеродромі під москвою.

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