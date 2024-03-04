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Одружився та став батьком: Гарік Бірча вперше розкрив подробиці особистого життя

11:08 4 березня 2024
Гарік Бірча

Український актор, відомий за роллю Вітальки в однойменному сіткомі, Гарік Бірча, який зараз є військовослужбовцем, розкрив подробиці особистого життя. Вперше від квітня 2023 року він з'явився на публіці та знімальному майданчику. Під час знімання нового сезону «Ліги Сміху», де Гарік став зірковим тренером, у нього помітили обручку. За лаштунками шоу актор розповів, що отримав п'ятиденну відпустку, яку й витратить на участь в проекті та проведе час з родиною.

«У мене є малесенька донечка. Два роки нещодавно виповнилося. Вона народилася перед повномасштабним вторгненням. Сподіваюся, буду довго молодим татусем», — поділився Бірча в інтерв'ю програмі «Ближче до зірок».
Більше про особисте життя він говорити не став. Не розкриває також імя своєї обраниці.

Нагадаємо, після повномасштабного вторгнення Гарік Бірча вступив до лав ЗСУ. Спочатку був командиром взводу забезпечення у батальйоні, створеному на базі роти ТРО Києва. Наразі він є головним сержантом окремого спеціального батальйону «Berlingo».

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Раніше «ФАКТИ» писали про те, що колишній «Холостяк» Макс Михайлюк вдруге став батьком, його дружина народила сина.

С співачка Джамала скоро стане мамою втретє.

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Фото: instagram.com/garik_bircha

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