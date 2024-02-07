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Колишній «Холостяк» Макс Михайлюк вдруге став батьком і показав перше фото немовляти

12:03 7 лютого 2024
Макс Михайлюк та Дар'я Хлистун

Колишній герой романтичного шоу «Холостяк», пілот Макс Михайлюк, який зараз з дружиною та донькою мешкає в Канаді, знову став батьком. Його кохана, українська модель Дар'я Хлистун народила сина. Хлопчик з'явився на світ 6 лютого. Про поповнення в родині розповіла щаслива мама та показала перші фото з пологового.
«Від сьогодні я мама ще й хлопчика», — написала Даша.

Вона також розповідала, що малюк народився за допомогою кесаревого розтину.
Познайомитися з братом у пологовий привезли і трирічну доньку Аріану. Дар'я замилувала відео її знайомства з братом. Дівчинка ніжно цілує малюка, якого тримає на руках Макс.

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«Знайомство з братом. Замість того, аби спати, я милуюсь цим відео і маленькою людиною, яку я носила під серцем 9 місяців», — підписала зворушливе відео Дар'я.

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Зазначимо, що Макс Михайлюк і Дар'я Хлистун одружилися у лютому 2023 року. Подружжя тепер вже виховує двох дітей.

А ще один колишній «Холостяк», хореограф Макс Чмерковський, який мешкає в США, скоро стане батьком втретє.
Також «ФАКТИ» писали про те, що співачка Джамала стане багатодітною мамою — вона чекає третю дитину.

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Фото: instagram.com/dasha_khlystun

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