«При надії»: Джамала втретє стане мамою

Напередодні фіналу національного відбору на «Євробачення» Джамала, яка входить до складу журі відбору, поділилася в соцмережах радісною новиною. Співачка повідомила, що скоро втретє стане мамою. Вона опублікувала фото, на якому показала помітно округлий животик.

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«При надії. Це настільки глибоко… і зараз зовсім по-іншому це сприймаю. Маю у собі Надію, Віру та величезну Любов!», — написала Джамала в інстаграмі.

Який термін вагітності, так кого чекають, поки що тримають в секреті. Прихильники в коментарях вітають співачку та бажають щастя її родині.

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Нагадаємо, з чоловіком Бекіром Сулеймановим Джамала виховує двох синів — п’ятирічного Еміра-Рахмана та трирічного Селіма-Гірая.

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На початку повномасштабного вторгнення співачка з дітьми поїхала до Туреччини.

За патріотичну позицію Джамалу оголосили в розшук в росії. Проте співачка продовжує свою діяльність на підтримку України, бере участь у благодійних заходах та допомагає збирати кошти.

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Фото: instagram.com/jamalajaaa

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