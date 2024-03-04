Після зірваних тендерів на постачання їжі для ЗСУ «перспективний реформатор», керівник ДП «Державний оператор тилу» (ДОТ) Арсен Жумаділов кардинально переписав тендерні вимоги, зробивши їх ще гіршими і ще дальшими від потреб безперебійного, якісного та найдешевшого з можливих постачання армії. У цьому впевнений політичний експерт Олексій Голобуцький.

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За його словами, нові вимоги вже не дискримінаційні, а кабальні, і їхня суть зводиться до того, що на постачальників на кожному кроці чекають «штрафи за штрафами, ще штрафи, а потім ще штрафи».

Голобуцький нагадав, що 22 лютого за рішенням суду були скасовані торги на постачання харчування, і це відбулося на тій підставі, що «Держоператор тилу» Жумаділова «розробив дискримінаційні вимоги закупівель» для постачальників. Чиновник хотів протягнути в переможці ритейл. Але навіть ритейлери не ризикнули прийти на аукціони з надто топорними умовами.

Тепер Жумаділов, за словами Голобуцького, кардинально переписав вимоги.

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Зокрема, у нових вимогах зазначено, що штраф становить понад 50% вартості товару за день прострочення плюс пеня 0,1% за кожен день: наприклад, зламався в дорозі автомобіль — штраф 50%.

Якщо перевірка з боку ДОТ не змогла потрапити на склад постачальника (або удала, що не змогла), — штраф 1% від вартості договору. Зважаючи на суму контрактів, це мільйони гривень.

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За незареєстровану податкову накладну постачальник має сплатити відомству Жумаділову штраф, розмір якого дорівнює розміру втраченого замовником податкового кредиту.

«Або ще варіант — 20% від вартості товару. До речі, судова практика забороняє штрафи за порушення реєстрації податкових накладних між сторонами договору. Це справа податкової і регулюється Податковим кодексом, а не чиновником ДОТ Жумаділовим», — зауважив Голобуцький.

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Він переконаний, що з новими тендерними умовами на Жумаділова чекають нові суди, нові скасування торгів і нові втрати для бюджету.

Відтак безперебійне постачання армії їжі опинилось на межі зриву: бо є конкретні терміни, коли треба встигати укласти угоди, але Жумаділов у них не вкладається.

«Вже можна вважати доведеним фактом, що Жумаділов і Держоператор тилу не впорались із задачею, поставленою міністром (оборони)», — наголосив Голобуцький.

Раніше масштаб проблеми описав також правозахисник та волонтер Олександр Аронець. За його висновками, Жумаділов чомусь вирішив, що система постачання армії — це його власність, у якій він може проводити експерименти.

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