Жумаділов зриває харчування для армії: голова ДОТ вигадав «драконівські» штрафи для постачальників

Після перших невдалих спроб реформувати систему постачання продуктів харчування для ЗСУ керівник держпідприємства «Державний оператор тилу» (ДОТ) Арсен Жумаділов вигадав нові — драконівські — умови для постачальників. Так вважає Олександр Аронець, громадський діяч, публіцист, правозахисник та волонтер.

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Аронець нагадав, що на перші тендери було виписано такі умови, яким ніхто з чинних постачальників не відповідав. І навпаки — відповідали майже всі рітейлери.

Надалі торги взагалі не відбулися, бо виявилось, що ніхто з учасників не відповідає вимогам. «Ритейлери, під яких Жумаділов будував тендерний рай, на конкурс не прийшли», — наголосив волонтер.

Тепер, за словами Аронця, ДОТ підготував нові тендерні вимоги, і вони виявилися діаметрально протилежними до попередніх: всі дискримінаційні вимоги скасовуються, натомість запроваджуються нові — абсолютно драконівські умови для постачальників.

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«Якщо для ритейлерів була передоплата та відсутність штрафів, то зараз відстрочка та штраф складають понад 50% вартості товару за день просрочки. Тобто, їхала машина, зламалася. На тобі штраф у 50% відсотків», — відмітив Аронець.

За відсутність реєстрації постачальником податкової накладної передбачено штраф, розмір якого дорівнює розміру втраченого замовником податкового кредиту. Тобто, на 20% можуть оштрафувати постачальника за незареєстровану накладну, але фактично це штраф за дії податкової.

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За даними Аронця, на ринку вже вголос говорять: нинішні алогічні вимоги ДОТ є помстою за те, що Жумаділову не вдалося завести своїх гравців або це створення неможливих для ведення бізнесу умов, в яких хабарів чиновникам неможливо буде працювати.

За прогнозами волонтера, нові торги будуть оскаржені в судах, і харчування армії опиниться під загрозою.

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«Те, що сьогодні відбувається із тендерами на постачання харчування ЗСУ, викликає подив і лють. Подив — від тієї байдужості, з якою НАБУ, СБУ та інші правоохоронці спостерігають за тим, як голова Державного оператора тилу Жумаділов крутить умовами тендерів. І лють — від того, що цей пан своїми непрофесійними діями може призвести до колапсу систему забезпечення ЗСУ», — впевнений Аронець.

Він також звернув увагу на те, що Жумаділов чомусь вирішив, що постачання для армії — це його власність.

Нардеп, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Юрій Здебський заявив, що все, що Жумаділов раніше презентував дупутатам, не запрацювало. Отже, до нього багато питань. Бо забезпечення ЗСУ харчуванням є питанням національної безпеки, а відповідно такі закупівлі не можна провалювати — ще й з вини самого замовника.

Раніше політичний експерт Андрій Міселюк заявив, що у Міноборони завищують витрати на їжу для ЗСУ на 30%, щоб мати більше комісійних. А екснардеп Береза звинуватив Жумаділова, відповідального за їжу для ЗСУ, у «корупційно-рейдерській угоді» .

Фото Міноборони

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