Експерти Codes очікують піку продажів в ритейлі навесні 2024 р. Промокоди на знижку вже доступні

Сезонність попиту спостерігається у більшості бізнес-ніш. Однак є декілька категорій товарів, які особливо активно купують саме навесні. Зокрема, це наступні товарні групи:

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• одяг, взуття та аксесуари;



• електроніка (особливо смартфони, комп’ютери та аксесуари для гаджетів);



• товари для туризму та спорту;



• косметика, парфуми, книги, дитячі іграшки.



За інформацією експертів сайту codes.com.ua, який публікує знижки та промокоди українських рітейлерів (і не тільки), переважна більшість представників українського бізнесу активно готується до весняного сезону й очікує зростання купівельної активності українців. А для привернення уваги потенційних покупців компанії вже зараз надають промокоди та купони на знижку.

Серед популярних українських рітейлерів, які вже готуються до активізації аудиторії:

• iHerb



• EVA.UA



• Notino



• Kasta



• House та інші

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Очікується, що зросте кількість покупців саме одягу, взуття та аксесуарів. А от у сфері різноманітних онлайн-розваг, навпаки, деякі експерти прогнозують спад. Весною традиційно українці намагаються проводити більше часу на свіжому повітрі, тому менше користуються стримінговими сервісами, не так часто грають в онлайн-ігри тощо. Та навіть у цих напрямках динаміка є здебільшого позитивною.

Як зазначають в Codes, існує три головних фактори, які впливають на попит:

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1. Загальна купівельна спроможність. Вона все ще не відновилася до рівня передвоєнного часу, однак поступовий ріст цілком помітний.

2. Сезонність. Навесні зростає попит не лише на одяг та взуття, що очевидно, а й на товари для саду та городу. У мирний час також збільшується кількість продажів туристичних послуг. Однак в Україні наразі ця сфера переживає складні часи, які насправді тривають ще з 2020 року, коли індустрія постраждала через пандемію COVID-19.

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3. Поява спецпропозицій. Ритейлери з настанням весни намагаються швидше продати попередні колекції та оновити асортимент. Для покупців це можливість придбати бажані товари за значно меншою вартістю.

Поміж іншим в Codes звернули увагу, що цьогоріч ритейлери почали ділитися промокодами й надавати знижки раніше, ніж минулого року. Одним з факторів, безумовно, є відсутність блекаутів, які спостерігалися рік тому. Ситуація в країні є відносно стабільною, а це позитивно впливає на активність покупців.

І ще один важливий фактор: зараз в Україну легше доставляти нові партії товарів, ніж рік тому. Рітейлери мають змогу швидше оновлювати асортимент і, відповідно, позбуваються попередніх запасів. Це стосується не лише одягу, взуття та аксесуарів, але й техніки, електроніки тощо. Українські магазини отримують нові надходження майже одночасно з рештою світу. Й це також є позитивним чинником.

Codes — це інформаційний сервіс, який пропонує безкоштовні промокоди та купони для багатьох відомих брендів.

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