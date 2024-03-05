Терезам — цінні поради, Козорогам — допомога колег, Водоліям — важливі знайомства: що обіцяють зорі та погода на день Стильного Дракончика

Перший вівторок місяця, 5 березня, сприяє отриманню нагороди за минулі добрі вчинки, вважають астрологи.

Крім того, сьогодні об'єднання з однодумцями допоможе зміцнити впевненість у власних силах, а увага та турбота будуть ключовими для зміцнення взаємин, впевнені знавці руху зірок.

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А розпочати день варто з кліпу за піснею геніального Володимира Івасюка, чий день народження відзначали в Україні вчора. В одному з рідких відео з його піснею постала й улюблена співачка українців — ще зовсім молоденькою дівчиною.

Овен

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Велика кількість справ і зустрічей допоможе Овнам уникнути зайвого занепокоєння і зберегти бадьорий настрій. Ви можете набути нових союзників і цінних помічників в роботі. Не варто бути відвертими й розповідати про свої плани навіть близьким друзям. Вірогідний додатковий дохід.

Телець

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Сьогодні не варто делегувати свої обов'язки навколишнім людям: результат їх роботи вас не задовольнить. 5 березня Тельцям буде складно зосередитися на якомусь одному зайнятті, адже у них багато проєктів, що вимагають постійної уваги. Друга половина дня буде вдалішою для вас.

Близнюки

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Нервовий і неспокійний день чекає Близнюків. Численні справи й турботи вимагають вашої постійної участі, тому намагайтеся раціонально використати свої ресурси, планувати час. Прислухайтеся до інтуїції, вона підкаже вірний шлях. Можливі фінансові втрати.

Рак

Несприятливий день. Вам доведеться робити непростий вибір і жертвувати чимось важливим для досягнення поставленої мети. Використайте свій колишній досвід, щоб уникнути помилок. Увечері 5 березня можливі приємні романтичні зустрічі, початок нових любовних стосунків.

Лев

Обставини сьогодні складатимуться не на вашу користь. Левам доведеться міняти плани, переносити або зовсім відміняти важливі ділові зустрічі. Але при цьому відкриваються нові вдалі можливості, якими ви скористаєтеся. Проявляйте ініціативу в особистих стосунках.

Діва

Вдалий і плідний день. Дівам легко дається навчання, вони швидше засвоюють нову корисну інформацію. Важливі питання вирішуються простіше, ніж зазвичай. Ваші колеги або однодумці нададуть вам відчутну допомогу, візьмуть на себе багато неприємних обов'язків або турботи.

Терези

Сьогодні головне для Терезів — діяти швидко й ефективно вирішувати усі виникаючі проблеми. Тоді ви зможете використати усі позитивні тенденції цього дня у своїх інтересах. Особливу підтримку вам зроблять жінки, варто дослухатися до їх порад. Більше жартуйте, робіть компліменти.

Скорпіон

Сьогодні не варто чекати запаморочливих успіхів, але і проблеми обійдуть вас стороною. Без особливих зусиль Скорпіони вирішують складні питання у свою користь, зберігають спокійний позитивний настій. У особистих стосунках з'явиться ясність, можливі зміни на краще.

Стрілець

Насичений і плідний день. Проте деяких Стрільців дратуватимуть непередбачені затримки й перенесення рішень. 5 березня уникайте будь-яких суперечок і конфліктних ситуацій, проявляйте дружелюбність і ввічливість, навіть якщо ситуація до цього зовсім не розташовує і ви випробовуєте розчарування.

Козоріг

Усі складнощі цього дня зірки рекомендують долати з оптимізмом. Якщо вам потрібна допомога, не соромтеся звертатися до колег або партнерів, вони вам обов'язково допоможуть. Хороший день для відновлення перерваної раніше співпраці, повернення до колишніх ділових зв'язків і контактів.

Водолій

Ваша багатозадачність і уміння швидко вирішувати численні складні питання справить на начальство хороше враження. Є вірогідність отримати цікаві ділові пропозиції. Якісь вдалі збіги допоможуть Водоліям поліпшити своє матеріальне становище, познайомитися з потрібними людьми.

Риби

Спокій та доброзичливе ставлення до всього, що відбувається, допоможе Рибам 5 березня подолати багато перепон і зберегти гарний настрій. Не приймайте поспішних рішень, якщо справа стосується фінансів чи вашої роботи. У особистих та сімейних стосунках усе складається вдало.

Також варто нагадати, що за Східним календарем, 5 березня — день Стильного Дракончика. В Азії впевнені, що цього дня народжуються люди, як згодом стають законодавцями стилю у моді, зачісках та музиці.

При цьому вони відзначаються сильною волею та цілеспрямованістю, мають великий потенціал для досягнення великих цілей і володіють природним лідерським якостями.

«Можливо, сьогодні на роботі вам доведеться стикнутися зі складними ситуаціями та непередбачуваними перешкодами. Тому важливо залишатися спокійними та зосередженими, щоб знайти ефективні шляхи вирішення проблем. Краще уникати конфліктів і вміло використовувати свої лідерські якості для мобілізації команди», — радять знавці Східної астрології.

Своєю чергою, погода продовжує радувати українців. У вівторок, 5 березня, максимальна температура повітря очікується у межах +6…+12 градусів, запевняє синоптикиня Наталка Діденко.

У західних областях та в Криму +10+16 градусів. Опадів у середу не передбачається, хіба на крайньому заході пройде місцями дощ.

В Києві 5 березня буде до +9 градусів, без опадів. Але вже завтра, 6-го березня в Україні різко похолоднішає.

«З 6 березня в Україні очікується похолодання — вдень не вище +1…+6 градусів, лише тепліше буде в південній частині та на Закарпатті. У нічні години — невеликий мороз», — стверджує фахівчиня.

Тому завтра можна сміливо залишатись вдома, якщо дозволить час і послухати нову українську музику.

Звичайно, звонкоголосу Софію Михайлівну.

Або нову пісню про «дівчачі» сни гарного хлопчика.

Чи юнака, якому пощастило зустріти дівчину, що любить українську поезію.

Крім того, при нагоді можна подумати про карму.

А також про те, що для деяких «везунчиків» починається «полоса везіння».

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