В росії знову «гаряче»: в бєлгородській області горить нафтобаза

В той час, коли росія ударними дронами атакувала українські міста, у бєлгородській області загорілась Губкінська нафтобаза.

Сьогодні зранку у селі Долгоє пролунав вибух й запалала нафтобаза, пишуть місцеві ЗМІ.

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«Губкінська нафтобаза атакована БПЛА у селі Долгоє у Бєлгородській області. Горить один резервуар. На місце іде пожежний потяг», — наголошується в повідомленні Telegram-каналу.

За інформацією росЗМІ, спочатку «був вибух, після якого почалася пожежа на інфраструктурному об'єкті».

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«Постраждалих немає, на місці працюють оперативні служби», — рапортують пропагандисти. Але також відомо, що на цей час горять вже три резервуари.

Зазначимо, що впродовж останніх місяців у рф фіксують велику кількість пожеж, що часто спалахують як у москві, так і в інших регіонах. Зокрема, почастішали пожежі у портах, на військових об'єктах, заводах, нафтобазах.

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В окупованому Криму сьогодні вночі теж було гаряче — українськими морськими безпілотниками уражено російський патрульний корабель проєкту 22160 «Сергій Котов». За даними українського ГУР, внаслідок удару морськими дронами «Magura V5» російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження ракетоносця відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки. Вартість потопленого корабля, за даними ГУР, становить близько 65 мільйонів доларів.

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