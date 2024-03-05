Ворог підступно атакував Україну «шахедами»: сили ППО знищили 18 дронів

Армія росії безпілотниками цієї ночі знов атакувала Одесу, повідомили у Силах оборони півдня України.

Внаслідок удару пошкоджено санаторій, а також будинок та низку господарських будівель.

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«Вночі ворог знову підступно атакував ударними дронами типу Shahed-131/136. Повторення злочинної тактики маневрів над житловими та промисловими районами Одеси та передмістя створювало реальну загрозу мирним жителям, ускладнюючи роботу ППО», — йдеться у повідомленні.

На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було оперативно ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

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Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

За попередніми даними постраждалих немає, повідомили військові.

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В Повітряних силах уточнили, що в ніч на 5 березня противник атакував 22-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави (Крим).



До відбиття повітряного нападу було залучено зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Протиповітряною обороною знищено 18 «шахедів» у межах Одеської області.

Сьогодні близько сьомої ранку російська армія обстріляла Херсон, повідомив керівник МВА Мрочко. Внаслідок обстрілів поранений 76-річний чоловік. Його госпіталізували з мінно-вибуховою травмою та уламковим пораненням передпліччя.

Нагадаємо, в Одесі внаслідок влучання уламків дронів в багатоповерхівку 2 березня загинули 12 людей, в тому числі 5 дітей від 4 місяців до 10 років. Серед загиблих подружжя військових Кравців з трьома дітьми.

Пам'ять загиблих від російської атаки 2 березня, серед яких було п'ятеро дітей, вшанувала народна артистка України Софія Ротару.

А вночі 3 березня російські терористи обстріляли Дніпропетровську та Запорізьку області.

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