«Відповідь» за Одесу: в Керчі дронами потоплено російський корабель «Сергій Котов»
Сьогодні вночі, під час ворожої атаки на мирні українські міста, в районі тимчасово окупованої Керчі було чути вибухи. Внаслідок атаки був потоплений російський корабель «Сергій Котов».
Про це повідомляють українські ЗМІ з посиланням на Головне управління розвідки.
«Внаслідок удару українськими морськими безпілотниками в ніч на 5 березня було уражено російський патрульний корабель проєкту 22160 «Сергій Котов», — йдеться у повідомленні.
Також повідомляється, що внаслідок удару на кораблі є жертви серед екіпажу.
Загалом після опівночі очевидці у Керчі нарахували п'ять потужних вибухів.
За інформацією кримських Telegram-каналів, 8 годин був закритий проїзд Кримським мостом. Девʼять потягів чекали під мостом.
Що відомо про корабель «Сергій Котов»
«Сергій Котов» — це третій серійний патрульний корабель проєкту 22160. Корабель спустили на воду на верфі «Затока» у січні 2021 року. Ходові випробування ракетоносця розпочалися наприкінці жовтня 2021 й лише 30 липня 2022 корабель поповнив склад Чорноморського флоту рф.
Корабель озброєний 76-мм артилерійською установкою АК-176МА, багатоканальним зенітним ракетним комплексом «Штиль-1», ЗРК ближньої дії 3М-47 «Гібка», двома малогабаритними протидиверсійними гранатометними комплексами ДП-65 та ін. Фрегат також може нести гелікоптер Ка-27ПС.
В ГУР вже підтвердили знищення корабля «Сергій Котов». Корвет атакував спецпідрозділ Group 13 разом із військово-морськими силами ЗСУ.
Внаслідок удару морськими дронами «Magura V5» російський корабель зазнав пошкоджень корми, правого та лівого бортів. Вогневе ураження ракетоносця відбулось у територіальних водах України, неподалік Керченської протоки.
Вартість потопленого корабля, за даними ГУР, становить близько 65 мільйонів доларів.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення росії Україна вже потопила п'яту частину російського чорноморського флоту. Зокрема, на початку лютого був потоплений російський військовий корабель «Івановєц».634
Читайте нас у Facebook