Лише в одному випадку: в ПФУ пояснили, коли субсидію можуть отримувати непрацюючі українці

Пенсійний фонд — важлива інституція для забезпечення фінансового добробуту у пенсійному віці, яка пропонує громадянам доступ до пенсійних виплат та інших видів соціальної підтримки.

ВІДЕО ДНЯ

Установа вже певний час опікується питаннями надання субсидій на оплату комунальних послуг малозабезпеченим верствам населення.

Субсидії можуть отримати навіть ті українці, хто не працює, нагадали у Пенсійному фонді.

Наприклад, жінка, перебуваючи на лікуванні через перелом, звернулася з запитанням про можливість отримання житлової субсидії, зазначивши свій вік — 57 років.

РЕКЛАМА

У Пенсійному фонді відповіли, що для отримання житлової субсидії у таких випадках можна звернутися за призначенням на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії. Цей висновок міститиме інформацію про тривалу хворобу, згідно з встановленими вимогами Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 року, № 848.

Також в ПФУ додали, що чимало людей звертаються до Пенсійного фонду за консультаціями стосовно процедур отримання пенсій, суми соціальних виплат, а також для вирішення питань, що стосуються їхнього пенсійного обліку та субсидій.

РЕКЛАМА

Юристи зазначили, що у Пенсійному фонді реагують на запити, надіслані поштою чи зроблені телефоном. Це стосується, як запитань щодо субсидій, так і пенсійних виплат.

Раніше"ФАКТИ" публікували роз'яснення юриста щодо розміру пенсій працюючих та непрацюючих пенсіонерів.

РЕКЛАМА

73

Читайте нас у Facebook