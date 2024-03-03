Яку пенсію зможе отримати українець із середньою зарплатою: названо суму

Навіть після індексації пенсій виплати українців залишають бажати кращого, вважають експерти.

Тому багато хто з майбутніх пенсіонерів з тривогою чекають «радісного» моменту виходу на заслужений відпочинок і починають потроху рахувати суму, яку зможуть отримувати. Допомогти українцям в цьому вирішило видання OBOZ.UA, яке зробило потрібні розрахунки.

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При цьому журналісти взяли за основу дані ПФУ про те, що розмір середньої зарплати в Україні складає близько 16 тис. грн.

Той, хто має в наявності 35 років стажу, зможе отримувати пенсію у розмірі 4 741 грн.

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Якщо ваша зарплата складає 16 тисяч гривень, але замість 35 років у вас всього 31 рік стажу, то розмір пенсії становить 4199 грн. Якщо є 40 років стажу, то пенсія із зарплати 16 тис грн. буде на рівні 5418 грн.

Зазначимо, у формулі розрахунку пенсії заробітну плату за останні три роки (потрібно використовувати дані ПФУ, які відрізняються від даних Держстату) треба множити на відношення власної зарплати до середньої, на стаж у роках і на 1%. Середня зарплата за три останні роки становить 13 547 грн.

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При цьому, звичайно, не потрібно забувати, що з кожним роком кількість необхідного для виходу на пенсію стажу збільшується.

Цьогоріч, аби отримати пенсію у 60 років, потрібен 31 рік стажу. Вже наступного року вимоги збільшать на 12 місяців. Поступово лише ті, хто має 35 років стажу, зможуть вчасно отримувати пенсію. Іншим доведеться працювати до 63 чи навіть 65 років.

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Є ще один важливий момент: чи продовжувати працювати після виходу на пенсію. Звичайно, розум підказує, що чим більше працюєш, тим більше отримуєш. Але в реальності все не зовсім так. Іноді логіка безсила перед реаліями життя людей на пенсії.

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