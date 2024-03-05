З’явився шанс отримати 5 тисяч євро: частині біженців з України заплатять гроші за виїзд з країни ЄС

Якщо в деяких країнах Євросоюзу продовжили тимчасовий захист для біженців з України, то у Нідерландах закінчився термін дії такого захисту. У зв'язку з цим, людям, які не мають українського громадянства, потрібно виїхати з країни до 1 квітня або попросити про міжнародний притулок, пишуть місцеві ЗМІ.

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Йдеться про іноземців, які до початку війни працювали чи навчалися в Україні, маючи тимчасові посвідки на проживання. Вони повинні або подати заяву на надання притулку чи іншу форму проживання, або залишити Нідерланди.

Річ у тому, що Нідерланди припинили захист громадян третіх країн з 4 березня 2024 року. Після вказаної дати вони можуть залишатися у муніципальних притулках й отримувати харчування ще 28 днів. Але їм більше не дозволять працювати і лікуватися безкоштовно. До 1 квітня біженці мають звільнитися з роботи, закрити банківські рахунки та знятися з реєстрації у муніципалітеті. Водночас тим, хто виїжджає з країни, уряд надає допомогу в 5000 євро.

Цього тижня суді розглядають справи громадян третіх країн, які оскаржують припинення права на проживання. Суди створили кілька палат з цього питання. Біженцям, чиї справи розглядаються у суді, дозволили залишитися у муніципальних притулках на кілька тижнів довше.

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Нагадаємо, Польща посилює вимоги щодо українських біженців, які перебувають на території країни. За певних умов, вони можуть бути позбавлені виплат. А в деяких випадках влада може скасувати право на перебування у Польщі.

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