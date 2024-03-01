Покарають за виїзд до України та зменшать виплати: які зміни готує Польща для українців

У Польщі планують змінити правила перебування в країні українських біженців. Українцям не тільки уріжуть виплати на дітей, а й за певних умов, скасують право на перебування у Польщі.

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Про це пише видання kresy.pl.



Міністерство внутрішніх справ і адміністрації звернулося до воєвод з проханням про законодавчі пропозиції для наступного проєкту поправки до спецзакону про допомогу українцям, передає Dziennik Gazeta Prawna.



Йдеться про продовження тимчасового захисту біженців з України до 4 березня 2025 року та зміни правил їхнього перебування.

Опитування у воєводських управліннях показали, більшість коментарів до спецзакону стосуються обсягу підтримки, яку надають воєводи та органи місцевого самоврядування. Проте є й вимоги посилити чинні норми для усунення зловживань.

Одна зі змін, які розглядає уряд, стосуватиметься права на легальне проживання в Польщі. Українські біженці, які захочуть повернутися до України хоча б на один день, втратять це право. Це б завадило людям зловживати виплатами. Наразі українські біженці втрачають право на проживання, якщо виїжджають з Польщі на термін більше ніж на 30 днів.

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За словами любуського воєводи, часті поїздки українських громадян для рекреаційних, туристичних і ділових цілей підтверджують, що вони не перебувають у складній життєвій ситуації, але користуються наданою їм допомогою.

Крім того, була помічена проблема, що кожне воєводство веде окремий реєстр виплачених допомог. Це означає, що теоретично одна сім’я може отримати підтримку від кількох адміністративних одиниць Польщі. Щоб унеможливити таке зловживання, пропонується створити центральний реєстр.

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Також воєводи пропонують забрати зі спецзакону положення про одноразову допомогу в розмірі 300 злотих (2856 грн) на особу, яка виплачується новоприбулим для покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та плати за житло.

Чиновники пояснюють, що ідея виплати у 300 злотих полягала в підтримці людей, яким раптово довелося покинути свою країну, рятуючись від війни.

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Водночас за даними центрів соціального захисту населення, постійно збільшується кількість нових осіб, які мають право на пільги. Але це переважно люди, які планують оселитися в ЄС, а не випадки, коли комусь довелося раптово тікати з України.

Воєводи також закликають до ефективнішої перевірки та позбавлення статусу захисту людей, які мають заборгованість з виплат. Йдеться про те, що багато українців не покривають половину витрат на проживання та харчування в колективних центрах, куди їх направляють.

Крім того, чиновники вважають, що необхідно посилити систему пільг для неповнолітніх, хворих та людей з інвалідністю. Воєводи пропонують вилучити з закону статтю про грошове забезпечення на проживання та харчування, бо існує також положення про соціальну допомогу, яку надають органи державного управління. Тому відбуваються зловживання «у вигляді подвійного розміщення тих самих людей».

За офіційними підрахунками, у Польщі перебуває близько 1 млн українців, які прибули після початку війни, також — ще приблизно 1,5 млн українців, які були тут до війни.

Разом з тим, польська влада робить кроки для інтеграції українців, які перебувають у Польщі. Зокрема, міністерство освіти хоче переконати українських дітей приєднатися до польської системи освіти. Також у польських школах хочуть запровадити набагато більше психологічної допомоги та заходів із інтеграції.



Нагадаємо, Польща продовжила до 4 березня 2025 року механізм тимчасового захисту українців, які були змушені втекти від війни.

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