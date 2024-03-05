Подарунок на 30-річчя: воскову фігуру Джастіна Бібера представили в Музеї мадам Тюссо

У Музеї мадам Тюссо представили нову воскову фігуру поп-зірки Джастіна Бібера, виконану за його подобою і на честь 30-річчя співака. Статуя Бібера в натуральну величину, яка зараз виставлена у «філіалі» музею в Голлівуді, штат Каліфорнія, включає в себе кілька реальних деталей: татуювання на шиї, куртку-пуховик і вбрання, в якому він був у своєму кліпі на пісню Peaches в 2021 році, пише People. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Джастін публічно сварився зі своєю дружиною Гейлі.

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Щоб відсвяткувати цю подію, Музей мадам Тюссо у Голлівуді влаштував вечірку з нагоди дня народження як справжнього, так і несправжнього Бібера, запросивши шанувальників завітати на частування, селфі та музику, щоб відсвяткувати останнє поповнення музею. Нова воскова фігура — лише одна з багатьох, створених Музеєм мадам Тюссо на честь Бібера протягом багатьох років.

Джастін восковий і реальний

Як повідомляється на сайті музею, воскові фігури, змодельовані на честь поп-зірки, виставлені в Музеях мадам Тюссо по всьому світу, в тому числі в Лас-Вегасі, Нью-Йорку і Лондоні.

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Коли Біберу виповнилося 30 років, його друзі та сім'я святкували його у милих постах у соціальних мережах. Дружина Джастіна Гейлі Бібер привітала свого чоловіка з днем народження в Instagram, опублікувавши кілька фотографій подружжя, а також знімки маленького Джастіна.

На додаток до свого знакового дня народження, Джастін виступив зі своїм першим сольним концертом за більш ніж рік у Drake's History Club в Торонто.

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Раніше писали, що Джастін Бібер отримав за свій каталог понад 200 мільйонів доларів у 2022 році.

У заголовку фото Музею мадам Тюссо — нова воскова фігура Джастіна Бібера

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