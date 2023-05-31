Права на пісні гурту Queen за мільярд доларів продадуть компанії Universal

Каталог усіх пісень легендарного британського рок-гурту Queen має намір купити американська компанія Universal Music. Переговори близькі до завершення. Сума угоди — мільярд доларів! І це рекорд на сьогоднішній день. Universal отримає у своє розпорядження усі пісні Queen — починаючи з дебютного альбому 1973 року та закінчуючи останнім диском Made in Heaven, який вийшов у 1995 році. До нього увійшли записи, на яких все ще звучить голос Фредді Мерк'юрі. Лідер гурту помер за чотири роки до цього.

Мільярд, якщо угода відбудеться, буде порівну розділений між живими учасниками Queen (Брайан Мей, Роджер Тейлор та Джон Дікон) та спадкоємцями Мерк'юрі.

На сьогоднішній день права на пісні гурту належать компанії Queen Productions Ltd.

Останні чотири роки такі гіганти, як Universal Music, активно скуповують каталоги відомих виконавців. У 2019 році Боб Ділан продав свій каталог (понад 600 пісень) за 300 млн доларів.

За таку суму Warner Music придбала каталог Девіда Боуї у вересні 2021 року.

Рекорд поки що належить Брюсу Спрінгстіну. Американський рок-музикант продав свої пісні Sony Music Group за 550 млн доларів. Угода була укладена наприкінці 2021 року.

Не лише рок-ветерани піддалися спокусі отримати величезні гроші за свої пісні. Серед молодих виконавців відзначився Джастін Бібер. Канадець отримав за свій каталог понад 200 мільйонів доларів минулого року.

Нагадаємо, Queen є одним із найуспішніших рок-гуртів в історії. Було продано понад 300 млн копій дисків легендарної четвірки. У 2018 році Bohemian Rhapsody стала найбільш скачуваною піснею XX століття на всіх стрімінгових платформах. Тоді її завантажили 1,6 млрд разів. На сьогодні тільки на сервісі Spotify цей хіт був завантажений понад 2,1 млрд разів.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що гітарист гурту The Queen отримав лицарський титул від Чарльза III.

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