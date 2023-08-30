Гейлі Бібер розсмішила шанувальників: супермодель у соцмережі назвала Аляску «іншою країною»

Шанувальники Гейлі Бібер, а їх в американської супермоделі сотні тисяч, вказали на кричущу помилку в її нещодавньому пості в Instagram. Дружина популярного співака Джастіна Бібера, яку разом із чоловіком запросили на вечірку в Гемптон на День незалежності, вирішила ще раз розрекламувати свій косметичний бренд Rhode. 26-річна дочка актора Стівена Болдвіна, племінниця Алека Болдвіна сфотографувалася в приголомшливому бікіні в стилі 60-х років з червоно-білим картатим бюстгальтером на лямках і плавками з високою талією. Гейлі позувала на тлі блискучого червоного корвета з номерним знаком «Rhode».

Пост з'явився 27 серпня. Бібер просуває зараз лінію засобів для догляду за шкірою.

Шанувальники негайно відгукнулися і висловили своє захоплення. Один із підписників поцікавився, чи буде продукція Rhode представлена на Алясці.

І отримав відповідь: «Наша команда старанно працює над тим, щоб Rhode найближчим часом став доступний і в інших країнах! Залишайтеся з нами, щоб не пропустити нові оновлення».

Ця відповідь викликала шквал насмішок. Одразу кілька підписників поспішили нагадати Гейлі, що Аляска є американським штатом.

«Аляска розташована в США», — написав один із користувачів, супроводивши свій коментар сміховинними смайликами.

«Ха-ха-ха, це весело, Аляска — це США, лол. Безумовно, невігластво — це блаженство», — додав інший.

Незважаючи на прикру помилку, Гейлі Бібер уже 28 серпня презентувала свій останній продукт — обмежену серію засобу для губ з пептидами Rhode's. Засіб із полуничним смаком продається вроздріб за ціною 16 доларів за штуку.

І, звісно, рекламує його сама Гейлі, цього разу в обтислій червоній міні-сукні.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що однією з найелегантніших пар на балу Met Gala поціновувачі моди назвали канадського співака Джастіна Бібера і його дружину Гейлі.

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