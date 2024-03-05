«Це повторення катастрофи „ваучерної“ приватизації»: Юлія Тимошенко вимагає не допустити розпродажу землі під час війни

Зупинити розпродаж сільськогосподарських земель під час війни та запровадити програму розвитку сімейного фермерства вимагає від влади Юлія Тимошенко. Вона внесла відповідний законопроєкт до Верховної Ради і вимагає його негайно розглянути.

ВІДЕО ДНЯ

Юлія Тимошенко заявила, що зробить усе, щоб українська земля належала українському народу, кожній родині, незалежно від того, де вона проживає — у селі чи місті. Про це вона наголосила у відеозверненні на своєму Youtube-каналі.

«Я не хочу, щоб наші воїни повернулися з війни і побачили, що країна, за яку вони віддавали своє життя, обібрана до нитки й кинута на поталу», — заявила Юлія Тимошенко.

Поки люди проливають кров і захищають нашу землю, можновладці намагаються незаконно віддати 72% всіх українських земель тим, хто на вкрадені від корупційних схем в Міноборони гроші зможе її скупити за копійки, попереджає вона.

РЕКЛАМА

Вона нагадала, що з 1 січня 2024 року розпочався другий етап так званої «земельної реформи», що дозволяє продаж землі по 10 тисяч гектарів в одні руки, в тому числі і юридичним особам. На переконання лідерки «Батьківщини», вітчизняні фермери не в змозі конкурувати з земельними спекулянтами та олігархічними структурами, тому це рішення влади — прямий шлях до втрати Україною сільськогосподарської землі.

Юлія Тимошенко наголошує, що йдеться фактично про повторення приватизації на світанку незалежності, коли людям роздали ваучери начебто на володіння державними підприємствами, але їх за безцінь скупили декілька наближених до влади людей. Як результат — вся промисловість України опинилась у власності декількох олігархічних родин, а людей викинули на вулицю. Теж саме відбувається й сьогодні: українську землю куплять за безцінь, а люди залишаться ні з чим.

РЕКЛАМА

Саме тому команда «Батьківщини» вимагає негайно ухвалити законопроєкт про зупинення продажу землі під час війни. Також Юлія Тимошенко вкотре наголосила на необхідності розвитку в Україні сімейного фермерства, покрокову програму запровадження якого вже розробила «Батьківщина». Українська земля мусить належати українцям, які на ній живуть і працюють.

«Ми все ще здатні після закінчення війни побудувати найсильнішу на Європейському континенті державу, але потрібно докорінно замінити стратегію та негайно виправити всі помилки. І зараз саме час це починати», — підсумувала Юлія Тимошенко.

РЕКЛАМА

Невдовзі вона пообіцяла оприлюднити плани збереження у власності українського народу інших національних багатств: лісів, стратегічних підприємств, енергетичних гігантів тощо, які зараз цинічно забираються в українців.

Фото pixabay

164

Читайте нас у Facebook