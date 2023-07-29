Зірка TikTok та Instagram виявилася витвором штучного інтелекту

Мілла Софія є однією із зірок TikTok. Їй 19 років, вона сексапільна білявка, має майже 100 тисяч передплатників, що дає право називати дівчину інфлюєнсером. Проблема в тому, що Мілла існує лише віртуально. Такої людини насправді немає. Вона від початку до кінця є творінням штучного інтелекту (ШІ) — як і створені нейромережею герої фільмів про Гаррі Поттера, що навчаються у ПТУ або пішли служити до ЗСУ.

«Приєднуйтесь до мене в цій захоплюючій подорожі, в якій ми поринемо у дивовижне злиття передових технологій та непідвладної часу елегантності», — закликає Софія.

«Давайте разом приступимо до вивчення інтригуючого перетину моди, новітніх технологій і безмежної творчості», — продовжує вона.

Мілла повідомляє передплатникам, наприклад, про те, що вона знаходиться зараз у Фінляндії, або публікує свої фотографії у бікіні з поїздок до Греції та Бора-Бора.

Творці Софії не приховують, що вона є віртуальним персонажем

Дівчина навіть повідомила, що зустрічалася з Ілоном Маском, нова компанія якого займається розробками у сфері штучного інтелекту. І тисячі користувачів TikTok сприймають все це за чисту монету.

У Софії є сторінки в Instagram та інших соцмережах. Перші пости Мілли датуються листопадом 2022 року. Їхній зміст з того часу не сильно змінився, а ось реалістичність знімків та відео за останні місяці значно покращилася.

Деякі користувачі, схоже, щиро вірять, що мають справу з живою людиною та відповідають на запитання Софії

Той, хто займається цим проектом, не приховує, що Софія є віртуальним персонажем. Підписи нагадують користувачам, що фотографії є синтетичними зображеннями.

Уважні користувачі вже помітили, що на багатьох знімках у Мілли переплутані пальці. Це характерна для ШІ помилка.

Проте кількість передплатників «блондинки-інфлюєнсера» продовжує зростати.

Коментарі до відео та постів заповнені смайликами у вигляді сердець та компліментами. Деякі користувачі, схоже, щиро вірять, що мають справу з живою людиною та відповідають на запитання Софії.

Раніше знаменитий режисер і сценарист Джеймс Кемерон, створивший «Термінатора» та «Аватара», заявив про небезпеку штучного інтелекту для світу.

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