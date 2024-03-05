У Facebook та Instagram стався технічний збій: що відомо

У соціальних мережах Facebook та Instagram стався технічний збій, як раніше — в Telegram.

Сайти несподівано «викинули» авторизованих користувачів з акаунтів, а при спробі заново зайти це стає неможливим, повідомляє платформа Downdetector.

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Спеціалісти платформи, яка у реальному часі відстежує стан різних сайтів і сервісів, зафіксувала збій у роботі Facebook та Instagram близько 17:20.

Тим часом на платформі X, що колись називалася Twitter, користувачі жартують над ситуацією під хештегом #facebookdown.

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За даними сервісу, у користувачів виникли проблеми зі входом в акаунти й оновленням сторінок. У 60% користувачів проблеми з вебверсіями.

Прессекретар Meta Енді Стоун повідомив, що компанія працює над усуненням проблем з соцмережами.

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«Ми знаємо, що люди мають проблеми з доступом до наших послуг. Ми зараз над цим працюємо», — написав він у своєму Х.

Раніше також фіксувалися проблеми з публікаціями та оновленням інформації у дописах.

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Згодом проблеми торкнулися і YouTube.

Нагадаємо, що днями технічний збій стався також із сервісами українського Монобанка.

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