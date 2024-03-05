На його очах вбили сусідів: Зеленська розповіла про перше кохання доньки

Дружина президента України Олена Зеленська вперше прокоментувала стосунки спільної з президентом доньки Олександри. За її словами, вона зустрічається з юним маріупольчанином, який застав у цьому місті вторгнення рф.

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І хоча родина змогла вибратися з пекла, юнак отримав трагічний досвід, адже на його очах загинули сусіди.

Про це перша леді розповіла в інтервʼю журналісту Пірсу Моргану, коли мова зайшла про документальну картину «20 днів у Маріуполі», яка цьогоріч змагатиметься за «Оскар» у числі найкращих фільмів світу.

«Моя дочка дивилася цей фільм зі своїм другом у кінотеатрі. Її бойфренд із Маріуполя. Він і його батьки ховалися в підвалі одного з будинків кілька тижнів перед тим, як їм вдалося виїхати. І він бачив на власні очі, як було вбито його сусідів», — поділилася Олена.

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За її словами, в кінотеатрі вони обоє плакали.

«Він теж плакав. І інші люди в кінотеатрі плакали. З одного боку, це дуже важко, а з іншого — іноді потрібно дати вихід усім емоціям, які ми накопичуємо щодня, потрібно плакати. Я дуже вдячна людям, які створили ці документальні фільми», — додала перша леді.

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Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Financial Times Зеленська зізналася, що вони з чоловіком були шоковані звісткою про перше кохання 19-річної доньки.

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