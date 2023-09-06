«Мій син сумує за батьком»: Олена Зеленська про вплив війни на сім’ю

Перша леді України, яка нещодавно зустрілася з дружинами українських дипломатів, описала біль від розлуки з чоловіком — Володимиром Зеленським. В інтерв'ю ВВС Олена Зеленська сказала, що її «впертий» коханий був саме тією людиною, яка потрібна країні для перемоги у війні, але вона визнала, що їй та її дітям не вистачає його присутності.

«Можливо, це трохи егоїстично, але мені потрібен мій чоловік, а не історична постать, поруч зі мною, — сказала вона, пояснюючи, що вони не жили разом під час війни. — У нас є можливість бачитися, але не так часто, як хотілося б. Син сумує за батьком. Мій син сумує за батьком».

Олена Зеленська, яка допомагає українцям впоратися з психологічними наслідками війни, сказала, що вона також хвилюється за своїх дітей.

«Мені боляче дивитися, що мої діти нічого не планують. Моїй доньці 19 років. У такому віці молоді люди мріють про подорожі, про нові відчуття, емоції. А моя донька не має такої можливості», — додала вона.

Додамо, що Володимир та Олена Зеленські мають двох дітей — це 10-річний син Кирило та 19-річна донька Олександра.

«Я їх люблю. Безумовно — моя дружина, мої діти — головні люди для мене. Не часто бачу. Батьки — їх зовсім не бачу», — розповідав на одній із пресконференцій президент.

У розмові з журналістами німецької газети Bild Зеленський заявив, що його донька та син перебувають в Україні, попри ситуацію, яка склалася.

Нагадаємо, Зеленський побував під Бахмутом і нагородив воїнів ЗСУ.

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