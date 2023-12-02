Більше не маленька дівчинка: Олена Зеленська розповіла, як донька шокувала її і президента

Перша леді України цього року Олена Зеленська увійшла до списку 25 найвпливовіших жінок світу за версією видання Financial Times.

Своєю чергою інше впливове видання The Economist дізналося від Олени новини особистого життя першої леді та їхньої родини з президентом Зеленським

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Так, вона повідомила, що у старшої, 19-річної доньки Олександри вже є хлопець.

«Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком у шоці від того, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка більше не маленька дівчинка. Тож життя триває», — поділилася переживаннями Зеленська.

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Донька президента вже доросла

Нагадаємо, що у Олександри є молодший брат — 10-річний Кирило.

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Влітку в інтерв'ю ВВС перша леді висловлювала занепокоєння душевним станом дітей.

«Мені боляче дивитися, що мої діти нічого не планують. Моїй доньці 19 років. У такому віці молоді люди мріють про подорожі, про нові відчуття, емоції. А моя донька не має такої можливості», — говорила вона.

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За словами президента, його донька та син перебувають в Україні, і з початком повномасштабного вторгнення рф жодного дня не виїздили за кордон.

Також відомо, що Олександра закінчила елітну київську гімназію і зараз вона навчається в одному з українських вишів на юриста. Дівчина вже перейшла на другий курс.

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