Буде обов’язком, а не правом: що повинні зробити всі без винятку чоловіки після прийняття закону про мобілізацію

Після того, як Рада ухвалить новий закон про посилення мобілізації, і він набере чинності, усі військовозобов'язані українці будуть повинні протягом 60 днів оновити свої облікові дані.

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Про це заявив заступник голови оборонного комітету Єгор Чернєв.

При цьому нардеп наголосив, що йдеться саме про обов'язок громадян, а не право.

Розглядаються три варіанти подання інформації до ТЦК:

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особисто прийти та оновити дані;

зробити це у ЦНАПі;

зареєструвати електронний кабінет та зробити це онлайн, не відвідуючи ТЦК.

Для «ухилянтів» обговорюються три варіанти обмежень: тимчасова заборона на виїзд за кордон, тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами та блокування рахунків у банках. Ідею блокування рахунків комітет не підтримував.

Варто зазначити, що раніше Кабмін пропонував зробити створення електронного кабінету обов'язковим, але Комітет рекомендував зробити це правом, а не обов'язком.

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Нагадаємо також про ініціативи Мінюсту із визначення категорій засуджених осіб, кого б за бажанням можна було б відправляти до війська.



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