Порівняльна таблиця буде 4 березня: стало відомо, коли Рада може прийняти законопроєкт про мобілізацію

Верховна Рада може прийняти закон про мобілізацію до кінця березня, у зв'язку з тим, що до документу внесено понад 4 тисячі поправок, які необхідно опрацювати.

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Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

Якщо говорити про терміни, то, за його словами, орієнтовно наступного понеділка, 4 березня, секретаріат має підготувати порівняльну таблицю цього законопроекту. І далі, починаючи з 5−6 березня Рада може приступити до постатейного обговорення і до врахування або відхилення цих законодавчих поправок за участі нардепів, які їх подавали.

«Оптимістично — що комітет до 10−15 березня зможе закінчити з поправками. Песимістично — до 20 березня ми зможемо їх розглянути, сформувати висновок комітету, проголосувати і направити законопроєкт на друге читання до Ради. Тобто і за оптимістичного, і за песимістичного сценарію до кінця березня ми маємо всі шанси в залі цей законопроєкт проголосувати в другому читанні», — зазначив Веніславський.

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Як додав нардеп, в Комітеті з питань національної безпеки, оборони і розвідки щонайменше від початку повномасштабного вторгнення ще не було такої кількості поправок.

«Тому було ухвалене рішення всі однотипові законодавчі поправки розбити на групи. І в результаті з понад 4 тисяч поправок ми отримали 16 блоків з ключових речей, які народні депутати пропонували нам змінити, викласти в інші редакції тощо», — каже Веніславський.

Наразі, за його даними, комітет пройшов усі 16 блоків.

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«Ми працювали чотири дні, від понеділка по четвер включно. Зараз я прийшов з засідання комітету, на якому ми фіналізували і розглянули перехідні та прикінцеві положення законопроєкту. Далі, на підставі концептуальних речей, які ми розглянули і підтримали або не підтримали в цих блоках, секретаріат комітету сформує порівняльну таблицю з законодавчими пропозиціями, які були об'єднані в ці 16 блоків. Тоді ми зможемо значно швидше відхилити чи схвалити ті чи інші поправки», — додав нардеп.

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Зазначимо, Верховна рада 7 лютого схвалила у першому читанні законопроєкт про посилення мобілізації. 243 народні депутати підтримали документ, 12 проголосували проти й утрималися — 45.

Після того як законопроєкт був прийнятий у першому читанні, у Міноборони України заявили, що під час підготовки документа про мобілізацію до другого читання команда Міноборони опрацює з профільним комітетом Верховної ради всі пропозиції щодо покращення закону. Крім того, на протирічність норм, які містить законопроєкт, вказував й уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, на сьогодні народні депутати вже визначилися, кого точно не призовуть до війська.

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