Можна сміливо відправляти на війну: міністр зробив резонансну заяву щодо мобілізації двох груп чоловіків

Мобілізація в Україні триває, фронту потрібні свіжі сили. Влада шукає резерви. В армію варто відправляти засуджених корупціонерів та людей, які мають судимість за скоєння ДТП.

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Про це під час інтерв'ю заявив міністр юстиції Денис Малюська.

При цьому чиновник підкреслив, що у любителів неправомірної вигоди досить своєрідний патріотизм — «вони жадібні».

«…У нас країна десятиліттями культивувала корупцію… Безумовно, це треба викорінювати, але я не розумію чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Треба», — заявив глава Мін'юсту.

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На думку Малюськи, немає також жодної небезпеки для суспільства, якщо на війну також будуть відправлені винні у ДТП.

«Якщо хтось їде на жовте світло і нічого не сталося, йому за це буде максимум штраф. А якщо хтось їде на жовте і йому не пощастило, їде машина збоку, врізається і завдає шкоди іншим — отримає вирок і судимість. Відповідно, часто різниця невелика між тим порушником ПДР, хто сидить у в'язниці за вироком суду, і тим, хто не сидить, а обмежився штрафом…», — додав чиновник.

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Нагадаємо, Верховна Рада на початку лютого схвалила у першому читанні законопроєкт щодо мобілізації. Згодом до документа внесли понад 4 тисячі правок. Член парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський вважає, що нардепи можуть до кінця березня ухвалити законопроєкт у другому читанні.

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