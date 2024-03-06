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Події

Російського агента, який долучився до ЗСУ, затримали при спробі втекти до Придністров'я (фото)

11:11 6 березня 2024
Затриманий агент рф

СБУ, яка завершила досудове розслідування справи екснардепа Євгена Мураєва, викрила агента рф, який мобілізувався, передавав ворогу інформацію про ЗСУ на східній ділянці фронту, а згодом намагався втекти за кордон.

Як зазначають в СБУ, ворожий агент виїхав до Вінницької області, з якої намагався «евакуюватися» до невизнаного Придністров’я. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти.

«Затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який в середині „нульових“ закінчив московський державний університет і здобув диплом юриста. За наявними даними, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського вишу та повернення в Україну він не здійснював розвідувальної активності на користь рф. Втім, ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення росії», — йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ. Згодом його направили на позиції українських військ у районі Бахмута, де ворожий агент почав «зливати» окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Фото СБУ

Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу. Потім на таксі він добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя.

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Зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ⁠ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Як пише «Оперативний ЗСУ», затриманий — Сергій Малиновський з Дніпропетровщини.

Фото "Оперативний ЗСУ"

Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що Служба безпеки України встановила російських генералів, які наказали бомбити житлові будинки в Бородянці у 2022 році. Задокументовані воєнні злочини ⁠генерал-полковника Олександра Чайка — командувача Східного військового округу збройних сил росії, а також генерал-лейтенанта Володимира Кравченка — командувача 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил рф. Їм повідомлено про підозру.

Фото СБУ

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