Російського агента, який долучився до ЗСУ, затримали при спробі втекти до Придністров'я (фото)

СБУ, яка завершила досудове розслідування справи екснардепа Євгена Мураєва, викрила агента рф, який мобілізувався, передавав ворогу інформацію про ЗСУ на східній ділянці фронту, а згодом намагався втекти за кордон.

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Як зазначають в СБУ, ворожий агент виїхав до Вінницької області, з якої намагався «евакуюватися» до невизнаного Придністров’я. Правоохоронці затримали фігуранта, коли він готувався перетнути прикордонну річку, використовуючи гідрокостюм і ласти.

«Затриманим виявився мешканець Дніпропетровщини, який в середині „нульових“ закінчив московський державний університет і здобув диплом юриста. За наявними даними, під час навчання чоловік потрапив у поле зору російської спецслужби. Після випуску з російського вишу та повернення в Україну він не здійснював розвідувальної активності на користь рф. Втім, ситуація змінилася після початку повномасштабного вторгнення росії», — йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, у 2023 році він звернувся до місцевого військкомату та мобілізувався до однієї з бригад ЗСУ. Згодом його направили на позиції українських військ у районі Бахмута, де ворожий агент почав «зливати» окупантам інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ поблизу передової.

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Фото СБУ

Фото СБУ

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Фото СБУ

Після декількох сеансів зв’язку з російською спецслужбою її агент, розуміючи невідворотність покарання, втік з району базування свого підрозділу. Потім на таксі він добрався до прикордоння Вінниччини, щоб звідти потрапити до невизнаного Придністров’я і там переховуватися від правосуддя.

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Зловмиснику повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); ⁠ч. 4 ст. 408 (дезертирство).

Як пише «Оперативний ЗСУ», затриманий — Сергій Малиновський з Дніпропетровщини.

Фото "Оперативний ЗСУ"

Зраднику загрожує довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що Служба безпеки України встановила російських генералів, які наказали бомбити житлові будинки в Бородянці у 2022 році. Задокументовані воєнні злочини ⁠генерал-полковника Олександра Чайка — командувача Східного військового округу збройних сил росії, а також генерал-лейтенанта Володимира Кравченка — командувача 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил рф. Їм повідомлено про підозру.

Фото СБУ

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