«Буде знайдено та покарано»: СБУ встановила російських генералів, які наказали бомбити житлові будинки в Бородянці у 2022 році

СБУ повідомила про підозру російським генералам, які командували авіаударами по багатоповерхівках у Бородянці під час боїв за Київщину та столицю наприкінці лютого та у березні 2022 року.

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Служба безпеки України зібрала доказову базу ще на двох російських високопосадовців, які причетні до масових вбивств цивільного населення під час боїв за Київ. Задокументовані воєнні злочини ⁠генерал-полковника Олександра Чайка — командувача Східного військового округу збройних сил росії, а також генерал-лейтенанта Володимира Кравченка — командувача 11-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони збройних сил рф.

Під час повномасштабного вторгнення росії фігуранти командували бомбардуванням житлових масивів селища Бородянка на Київщині.

Фото СБУ

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За даними слідства, на початку березня 2022 року Чайко віддав прямий наказ на вогневе ураження багатоквартирних будинків у центрі населеного пункту. Для виконання ворожого завдання Кравченко задіяв винищувачі-бомбардувальники СУ-34 та штурмовики СУ-25 зі складу 303-ї змішаної авіаційної дивізії рф.

Фото СБУ

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«Під час вильотів ворожі літаки випустили 500-кілограмові фугасні авіабомби на житлові будинки, в яких на той час перебували мирні жителі Бородянки», — зазначили в СБУ та додали, що тоді рашисти зруйнували шість багатоквартирних будинків, що призвело до загибелі понад 30 місцевих жителів, зокрема — малолітньої дівчинки.

Фото СБУ

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Частина постраждалих досі не ідентифікована, їх вважають зниклими безвісти…

У ході слідства проведено понад 200 експертиз. На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили обом російським генералам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб).

«Тривають комплексні заходи для притягнення зловмисників до відповідальності. Обох воєнних злочинців буде знайдено і покарано», — додали в українській спецслужбі.

Раніше за матеріалами СБУ і ДБР заочну підозру отримав ексгенерал часів януковича Сергій Ганжа — він очолив «філію» фсб в окупованому Мелітополі.

Фото СБУ

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