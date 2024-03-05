Державна зрада: СБУ завершила досудове розслідування справи екснардепа Мураєва

Служба безпеки завершила досудове розслідування щодо керівника забороненої партії «Наші», екснардепа Євгена Мураєва, якого підозрюють у причетності до підривної діяльності на користь рф зокрема через підконтрольний йому телеканал «Наш».



За матеріалами СБУ обвинувальний акт скеровано до суду, повідомили у спецслужбі.



Як встановило слідство, за допомогою власного медіаресурсу підозрюваний сприяв агресору у численних спробах дестабілізації суспільно-політичної ситуації в Україні напередодні повномасштабного вторгнення рф. У зв’язку з цим на початку лютого 2022 року проти телеканалу Мураєва було запроваджено санкції РНБО.



Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти антиукраїнської діяльності фігуранта. Тож на підставі зібраних доказів екснардеп обвинувачується за двома статтями:

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⁠частина 1 статті 111 Кримінального кодексу (державна зрада);

⁠частина 1 статті 161 Кримінального кодексу (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.



Восени 2022 року співробітники СБУ провели серію обшуків за місцями проживання та в офісах Мураєва у Києві. Під час слідчих дій за адресами фігуранта виявлено готівку в російських рублях, зброю, а також комп’ютерну техніку і мобільні телефони із доказами злочинних дій.

Нагадаємо також про нещодавнє оголошення підозри одіозному блогеру-пропагандисту з «пулу Медведчука» Дмитру Корнійчуку, який виступав зокрема і в ефірах телеканалу Мураєва.



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