Просто нероби: астрологи назвали «найледачіші» знаки зодіаку

Астрологи, які раніше назвали відчайдушних брехунів серед знаків зодіаку, розповіли, хто з преставників зодіакального кола може бути запеклим неробою та ледарем.

ВІДЕО ДНЯ

Рак

Серед Раків є просто люті герої цієї добірки. Зрозуміло що, як і всі нормальні люди, Раки теж бувають різні, пише Ukr.Media. Але все ж таки, серед розумних і чіпких представників цього знака є просто запеклі ледарі. Які знайдуть скільки завгодно виправдань своїй бездіяльності. Адже як тільки настає час, коли потрібно щось робити, відриваючи свою 5 точку від затишного дивана… У такого Рака відразу погіршується самопочуття, моментально просто. Ну там рука паморочиться, або волосся болить… Найсмішніше, що ці люди насправді все чудово можуть і вміють. Просто не бажають нічого робити. Найгірші примудряються знаходити зручних партнерів, які будуть тягнути їх на собі.

Читайте також: Не чекайте від них жалю: названо три найнебезпечніші для оточуючих знаки зодіаку

РЕКЛАМА

Лев

Леви і лінощі — тема дуже складна та неоднозначна. Ніколи точно не знаєш, у чому причина. За великим рахунком, Левів важко назвати ледарями — жоден інший знак не вміє так все організувати, як вони. З іншого боку, феноменальні організаторські здібності, ідеальна добірка людей за ключовими точками… Це саме ліньки представників Лева. Адже зробивши все це, вони часто зайняті тим, що віртуозно скидають на інших усі справи.

РЕКЛАМА

Риби

Взагалі про представників Риб часто кажуть що вони мовляв ледачі. І часто це буває правдою. Ні, представники Риб нічим не гірші за інші знаки. У них маса відмінних рис, які вони проявляють. Лише творчий потенціал представників Риб, мимоволі викликає повагу. Але так само Рибки — одні з найзавзятіших ледарів у всьому зодіакальному колі. Саме представники цього знаку, стали родоначальниками мистецтва, яке дозволяє нічого не робити з моторошно зайнятим виглядом. Деякі представники цього знаку настільки просунулися в ньому, що навіть ці справи примудряються спихати на когось ще.

РЕКЛАМА

Раніше астрологи називали четвірку найжорсткіших аб'юзерів серед знаків зодіаку.

Фото Pixabay

130

Читайте нас у Facebook