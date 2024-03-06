«Настав час зупинити мою кампанію»: Ніккі Гейлі вибула з президентських перегонів у США

Суперниця колишнього президента США Дональда Трампа, якого чинний президент Джозеф Байден звинуватив у блокуванні допомоги Україні, на номінацію від Республіканської партії Ніккі Гейлі оголосила про вихід із перегонів, повідомляє Голос Америки.

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Таким чином Трамп залишається єдиним претендентом на номінацію від партії. Він має конкурувати з президентом Джо Байденом на листопадових виборах.

Гейлі, колишній губернатор Південної Кароліни і посол США в ООН у період президентства Трампа, зробила свою заяву, виступаючи в Чарльстоні наступного дня після «супервівторка», коли Трамп здобув перемогу у 14 із 15 республіканських праймеріз.

«Настав час зупинити мою кампанію. Я ні про що не шкодую», — сказала вона.

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Гейлі протягом усієї своєї передвиборної кампанії наголошувала, що США мають допомогти Україні у захисті від російської агресії.

Як писали «ФАКТИ», днями Верховний суд США скасував рішення суду штату Колорадо про заборону колишньому президенту Трампу балотуватися на пост президента країни у цьому штаті.

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Фото: Reuters

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