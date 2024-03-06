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«Настав час зупинити мою кампанію»: Ніккі Гейлі вибула з президентських перегонів у США

20:03 6 березня 2024
Ніккі Гейлі

Суперниця колишнього президента США Дональда Трампа, якого чинний президент Джозеф Байден звинуватив у блокуванні допомоги Україні, на номінацію від Республіканської партії Ніккі Гейлі оголосила про вихід із перегонів, повідомляє Голос Америки.

Таким чином Трамп залишається єдиним претендентом на номінацію від партії. Він має конкурувати з президентом Джо Байденом на листопадових виборах.

Гейлі, колишній губернатор Південної Кароліни і посол США в ООН у період президентства Трампа, зробила свою заяву, виступаючи в Чарльстоні наступного дня після «супервівторка», коли Трамп здобув перемогу у 14 із 15 республіканських праймеріз.

«Настав час зупинити мою кампанію. Я ні про що не шкодую», — сказала вона.

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Гейлі протягом усієї своєї передвиборної кампанії наголошувала, що США мають допомогти Україні у захисті від російської агресії.

Як писали «ФАКТИ», днями Верховний суд США скасував рішення суду штату Колорадо про заборону колишньому президенту Трампу балотуватися на пост президента країни у цьому штаті.

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Фото: Reuters

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