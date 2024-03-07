Футболіст «Шахтаря» назвав свого третього сина на честь тестя, котрий загинув на війні (фото)

Футболіст «Шахтаря» та ексгравець збірної України Іван Петряк, тесть якого загинув на війні з росіянами, втретє став батьком.

Дружина гравця Юлія народила йому третього сина, котрого назвали на честь тестя Іваном. Вага хлопчика — 3090 кг, зріст — 52 см.

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Нагадаємо, що Іван Петряк-старший — вихованець «Зорі», який у 2016 році перейшов до «Шахтаря». Пішовши в оренду до угорського «Ференцвароша», півзахисник став із командою чемпіоном Угорщини. Пізніше у кар'єрі Івана був ще один угорський клуб — «Фехервар». Влітку 2022-го Петряк повернувся до «Шахтаря», з яким виграв «золото» чемпіонату України. Цього сезону футболіст, в активі якого 5 матчів за збірну України, ще не грав за «Шахтар» через травму.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст збірної України Олександр Зінченко вдруге став батьком.

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