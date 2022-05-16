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Спорт

«Плакати не будемо, це для слабаків»: родич футболіста збірної України загинув на війні з рашистами

12:13 16 травня 2022
Іван Петряк із загиблим тестем

Футболіст угорського «Фехервару» та збірної України Іван Петряк (5 матчів за «жовто-синіх») втратив на війні близьку людину.

Кілька днів тому дружина спортсмена Юлія опублікувала на своїй сторінці в Instagram допис про пошук батька Івана Петренка, зв'язок із яким зникнув ще 6 травня в районі Авдіївки, що на Донеччині. Як виявилося згодом, український воїн загинув у боях із рашистами.

«Папа Ваня (батя), не буду соплі жувати. Вам не дадуть героя, але для нашої сім'ї ви є легенда, легенда патріотизму, як інвалід, якого кинули на нуль, який віддав своє життя за своїх дітей та онуків. Ми плакати не будемо, тому що ви завжди казали, що нити це для слабаків, що ми бійці з народження та будемо боротися до кінця. Дякуємо за наш спокійний сон! Спочивай із миром, рідний», — написав Іван у Instagram, супроводивши допис зворушливим відеороликом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що родина Івана Петряка прихистила в Угорщині біженцям з України та допомагає ЗСУ.

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