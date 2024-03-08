«Не доведемо»: прокурор САП визнав відсутність вигоди Пашинського у справі про «нафтопродукти Курченка»

7 березня, під час розгляду скарги Сергія Пашинського на рішення нижчої судової інстанції щодо обрання запобіжного заходу в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду України стало відомо, що на сьогоднішній день у слідчих НАБУ та САП відсутні докази руху коштів на рахунках колишнього голови Комітету ВР з питань та оборони (Пашинського. — Авт.) у рамках розслідування справи про так зване заволодіння нафтопродуктами, яке могло б свідчити про потенційну фінансову вигоду екснардепа. Це визнав прокурор САП Олександр Снєгірьов.

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«Оскільки захист вказує, а що ж отримав Пашинський від тієї діяльності, то ми грошові кошти, щоб прямо отримані за нафтопродукти, до рахунку Пашинського, принаймні, поки що не довели. Можливо, ніколи не доведемо», — заявив представник державного звинувачення.

Нагадаємо, 21 лютого під час розгляду справи Пашинського, «нібито фіктивне» ДП, яке отримало нафтопродукти, все ж таки виконало перед Міноборони всі свої зобов'язання. Про це стало відомо під час прямої трансляції засідання суду. При цьому адвокати спростували заяви звинувачення про те, що держпідприємство нібито створено «на папері».

«У матеріалах кримінального провадження є аудиторський звіт від 2013 року з рекомендаціями щодо покращення роботи ДП із переліком майна. Тобто підприємство здійснювало свою діяльність ще до існування цієї проблеми», — заявили тоді адвокати.

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При цьому прокурор підтвердив, що ДП поставило Міноборони 30 тис. тонн нафтопродуктів, а саме: дизельне паливо на 261 мільйон гривень, ще одна партія палива на майже 41 мільйон, автомобільний бензин на 6,5 мільйона (предмет арешту, уточнив прокурор). .), мазут майже на 8 мільйонів гривень, тощо.

При цьому, 7 березня, за результатами розгляду скарги Пашинського, Апеляційна палата ВАКС залишила без зміни запобіжний захід для екснардепа у вигляді арешту з альтернативою у вигляді застави.

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Нагадаємо, 26 лютого Сергія Пашинського взяли під варту у будівлі суду. Він був направлений до СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 272,5 млн. гривень. Колишнього голову Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони звинувачують у заволодінні «нафтопродуктами Курченка», які були конфісковані державою.

А 27 лютого Пашинський вийшов із СІЗО, оскільки за нього внесли повну суму застави члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості National Association of Ukrainian Defense Industries (NAUDI).

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Пашинський підкреслив, що відпрацює кожну копійку та доб'ється повернення цих коштів.

«Повертаюся до своїх обов'язків. Більше зброї, боєприпасів. Тільки перемога! Сподіваюся, від цих завдань мене відволікати не будуть! Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації нібито моїх „розмов“!», — заявив він.

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