«Відпрацюю кожну копійку та поверну заставу»: що ще сказав Пашинський після звільнення

26 лютого Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексдепутату Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою з заставою у 272 мільйони гривень. А вже сьогодні він вийшов із СІЗО. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

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«Тільки що підприємства — члени Національної асоціації підприємств оборонної промисловості National Association of Ukrainian Defense Industries / NAUDI внесли за мене повну заставу. Я вийшов на свободу. Я дуже вдячний за таку колосальну підтримку, але мені водночас дуже соромно, що кошти, які повинні були бути використані для виробництва зброї, використані на заставу для мене по фейкових звинуваченнях», — сказав Пашинський.

Він наголосив, що відпрацює кожну копійку та доб’ється повернення цих коштів.

«Повертаюся до своїх обов’язків. Більше зброї, більше боєприпасів. Тільки перемога! Сподіваюсь, від цих завдань сильно мене відволікати не будуть! Крім того, ми вже подали заяву про злочин щодо фальсифікації нібито моїх „розмов“!» — додав він.

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Нагадаємо, 12 лютого СБУ та НАБУ провели обшуки у будинку ексдепутата. Пашинському оголосили підозру в рамках кримінального провадження, зареєстрованого багато років тому. Його звинувачують у заволодінні нафтопродуктами вартістю 967 млн гривень, заарештованими у справі власника так званої групи компаній «Східно-Європейська паливно-енергетична компанія» (СЕПЕК). Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств ОПК.

Фото: фейсбук

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