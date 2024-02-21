У середу, 21 лютого, ВАКС обирає запобіжний захід колишньому голові Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони Сергію Пашинському у справі про заволодіння нафтопродуктами, що були конфісковані у олігарха-втікача Сергія Курченка. Ці нафтопродукти мали поставлятися на потреби Збройних Сил Украіни

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Як з'ясувалося під час розгляду справи, «нібито фіктивне» ДП, яке отримало нафтопродукти, все ж таки виконало перед Міноборони всі свої зобов'язання. Про це стало відомо із прямої трансляції засідання.

Прокурор підтвердив, що ДП поставило Міноборони 30 тисяч тон нафтопродуктів, а саме: дизельне паливо на 261 мільйон гривень, ще одна партія палива на майже 41 мільйон, автомобільний бензин на 6,5 мільйона (предмет арешту, уточнив прокурор. — Авт.), мазут майже на 8 мільйонів гривень, тощо.

«Таким чином, дійсно, нафтопродукти поставлялися Міноборони», — підтвердив прокурор.

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17 листопада 2023 року стало відомо, що міністерство внутрішніх справ рф оголосило в розшук колишнього в. о. голови Адміністрації президента України Сергія Пашинського за звинуваченням у прийнятті рішень про проведення антитерористичної операції на Донбасі.

12 лютого колишній в. о. голови Адміністрації президента України та екснардеп Сергій Пашинський заявив, що до нього додому завітали з обшуком СБУ та НАБУ у межах справи щодо передачі «палива Курченка».

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Пізніше Пашинський повідомив, що звертався до НАБУ та СБУ, заявляючи, що проти нього фабрикують справу. На думку екснардепа, оголошення йому підозри у справі десятирічної давності — це спецоперація рф щодо зриву постачання боєприпасів ЗСУ.

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до Вищого антикорупційного суду із закликом не допустити усунення Сергія Пашинського від координування підприємств ОПК.

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«За його участі започатковувалися програми ракетних комплексів «Нептун» та «Вільха›, артилерійських систем «Богдана», нових зразків бронетехніки, мінометів, боєприпасів, БпЛА, РЛС та засобів РЕБ», — наголосили в асоціації.

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