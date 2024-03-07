«Внесли за мене кошти, і мені соромно від цього, адже вони мають працювати на оборону країни»: Пашинський про рішення ВАКС

Колишній голова Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки та оборони Сергій Пашинський, коментуючи на засіданні Апеляційної палати Антикорупційного суду справу проти нього та запобіжний захід, встановлений ВАКСом, заявив, що багатомільйонна застава, внесена за нього підприємствами Асоціації підприємств оборонної промисловості, повинна працювати на оборону країни і держава.

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«Рівно за два тижні після того, як я відніс документи щодо корупції в НАБУ (це каже прокурор) почалися негласні слідчі дії та активізація цієї справи. Чому? Поясню: у 2019 році тодішній керівник міжнародного комітету з Держдуми РФ Сергій Марков заявив, „якщо цих п'ятеро не посадять, усі вони мають отримати реальні тюремні терміни, то жодної нормалізації не буде“. Це я мав отримати у 2019 році термін, щоби була нормалізація з росією. Рівно через три тижні після цієї заяви я був у СІЗО. Більше того, наступного дня, як я вийшов із СІЗО, було порушено іншу кримінальну справу… про „злочинний план із заволодіння коштами державного бюджету шляхом організації виробництва бронетехніки“. Каюся, не лише бронетехніки. Ця справа не закрита. Наступне наше побачення, можливо, буде у цій справі, а може, щодо організації ремонту бронетехніки, а може, зі створення „Стугн“, „Нептунів“, „Богданів“ чи ще чогось», — сказав з іронією політик.

Пашинський також пояснив, чому саме зараз з'явилася справа щодо нафтопродуктів Курченка.

«Тому що через 4 роки слідком росії звинувачує Пашинського в ухваленні рішення про проведення АТО (03.11.2023)» , — прокоментував він.

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Пашинський нагадав, що з березня 2022 року він очолив Асоціацію виробників зброї.

Зокрема йому вдалося організувати постачання боєприпасів, ремонти військової техніки, релокацію оборонних підприємств.

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«Я це робив і до війни, і під час війни, і я робитиму це завжди. Хочу звернути увагу щодо ризиків — я тоді не втік. 12 лютого мені вручили підозру. Суд відбувся 26 лютого. Прокурор розповідав, що я маю вплив на прем'єр-міністра, міністрів, на Міноборони, на тих, тих, тих… Якщо я маю такий вплив, невже я не міг скористатися цим впливом за 2 тижні? У ухвалі ВАКС є всі мої доходи, прокурор їх називав — 700 метрів, сто метрів (нерухомість), 32 млн грн, але все моє життя з 2014 року було під мікроскопом, всі мої активи вони до копійки знають, але як же Пашинському дати заставу у 300 млн грн?! А дуже просто — у них НСРД без міри були», — додав бізнесмен.

Також Пашинський звернув увагу колегії, що за нього в повному обсязі внесли заставу вітчизняні приватні підприємства ВПК, члени асоціації, які росіяни «обстрілюють ракетами, яким держава не виділяє жодних бюджетних коштів, на яких, згідно з висновками Державної аудитслужби, порушено 40 кримінальних справ — на всі підприємства нашої асоціації — БЕБами, ГБРами тощо».

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«Вони внесли за мене кошти і мені соромно від цього. Адже ці кошти мають працювати не на задоволення команд… Вони повинні працювати на нашу державу, іменем якої ви зараз виноситимете рішення» , — заявив він.

Нагадаємо, 26 лютого Сергія Пашинського взяли під варту у будівлі суду. Він був направлений до СІЗО з можливістю внесення застави у розмірі 272,5 млн. гривень. Колишнього голову Комітету ВР з питань нацбезпеки та оборони звинувачують у заволодінні «нафтопродуктами Курченка», які були конфісковані державою.

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