«Україна може зупинити путіна»: Байден звернувся до Конгреса США (відео)

Президент Джо Байден виступив у Конгресі з доповіддю «Про стан справ у країні», присвятивши частину виступу, на який запрошували і першу леді України Олену Зеленську, нашій країні та війні з росією.

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«Якщо хтось у цій залі думає, що путін зупиниться на Україні, то, запевняю вас, він цього не зробить, — цитує американського лідера „Голос Америки“. — Але Україна може зупинити путіна, якщо ми підтримаємо Україну та надамо їй зброю, необхідну для самозахисту. Це все, про що просить Україна. Вони не просять американських солдатів».

Він також наголосив, що американські солдати не воюють в Україні і він має намір дотримуватись цієї ж політики. Джозеф Байден також згадав і про блокування республіканцями в Палаті представників надання допомоги Україні, зазначивши, що такі сили хочуть, щоб США «відмовилися від нашого лідерства у світі».

«Ми не підемо. Ми не вклонимося», — говорив Байден, зазначаючи, що «історія дивиться» на Америку: «Нещодавно президент-республіканець Рональд Рейган говорив: «Містер Горбачов, знеси цю (Берлінську) стіну… Тепер мій попередник, колишній президент-республіканець, говорить путіну: «Роби, чорт забирай, що хочеш».

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Нагадаємо, що днями суперниця колишнього президента США Дональда Трампа на номінацію від Республіканської партії Ніккі Хейлі оголосила про вихід із кампанії — Трамп став єдиним претендентом від партії і конкуруватиме з Джо Байденом на виборах у листопаді.

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Фото — скріншот

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