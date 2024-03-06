Зеленська та Навальна відмовилися бути присутніми на виступі Байдена в Конгресі: що сталося

Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні президента США Байдена до Конгресу 7 березня, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, якого нещодавно поховали у москві.

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Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на The Washington Post. Джерела американського видання стверджують, що «присутність обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту володимиру путіну, стала б потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу».

Втім, за даними джерел, це викликало «дискомфорт» в Києві. Адже незважаючи на те, що багато хто вважає Навального лідера боротьби з режимом путіна, репутація Олексія Навального була затьмарена його заявами про анексований Крим.

Тим часом видання пише, що офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язано з «конфліктами в розкладі». В Офісі президента України коментар не надали.

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До речі, Юлія Навальна також відмовилася брати участь в події. Її прессекретарка Кіра Ямриш зазначала, що Навальна нещодавно поховала чоловіка і що їй потрібно «хоча б трохи відновитися».

Американський чиновник повідомив, що Білий дім, ймовірно, не інформував Київ про те, що Навальна вирішила відмовитися від участі.

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Нагадаємо, що про смерть Навального у колонії стало відомо 16 лютого 2024 року.

Фото зі сторінки Олени Зеленської

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