Зеленська та Навальна відмовилися бути присутніми на виступі Байдена в Конгресі: що сталося
Перша леді України Олена Зеленська відхилила запрошення Білого дому взяти участь у зверненні президента США Байдена до Конгресу 7 березня, оскільки її хотіли посадити поряд із вдовою російського опозиціонера Олексія Навального, якого нещодавно поховали у москві.
Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на The Washington Post. Джерела американського видання стверджують, що «присутність обох жінок, кожна з яких є символом опору російському президенту володимиру путіну, стала б потужним фоном для виступу президента Байдена на спільній сесії Конгресу».
Втім, за даними джерел, це викликало «дискомфорт» в Києві. Адже незважаючи на те, що багато хто вважає Навального лідера боротьби з режимом путіна, репутація Олексія Навального була затьмарена його заявами про анексований Крим.
Тим часом видання пише, що офіційний представник Білого дому сказав, що рішення Зеленської, ймовірно, було пов’язано з «конфліктами в розкладі». В Офісі президента України коментар не надали.
До речі, Юлія Навальна також відмовилася брати участь в події. Її прессекретарка Кіра Ямриш зазначала, що Навальна нещодавно поховала чоловіка і що їй потрібно «хоча б трохи відновитися».
Американський чиновник повідомив, що Білий дім, ймовірно, не інформував Київ про те, що Навальна вирішила відмовитися від участі.
Нагадаємо, що про смерть Навального у колонії стало відомо 16 лютого 2024 року.
Фото зі сторінки Олени Зеленської696
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