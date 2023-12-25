Не взяв повістку — отримав прикладом: у Чернівцях новий скандал за участю представників ТЦК (відео)

У Чернівцях знову стався інцидент за участю співробітників ТЦК та СП та перехожого, якому намагалися вручити повістку.

Як повідомляє «УНІАН», люди у військовій формі били руками та прикладами автоматів чоловіка, який намагався від них втекти.

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Відповідне відео виклав у мережу місцевий телеграм-канал. Стверджується, що військкоми намагалися вручити перехожому повістку, але той намагався втекти.

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На даний момент на сторінці Чернівецького міського ТЦК та СП жодних коментарів щодо цього немає.

Нагадаємо, що нещодавно у Тернополі повідомили про підозру у застосуванні тортур військовослужбовцям із ТЦК та СП у зв'язку зі побиттям військовозобов'язаних.

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Фото — скріншот

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