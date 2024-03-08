Унікальна операція: з вітряка витягли «Шахед», що застряг (фото, відео)

На Миколаївщині, яка часто знаходилася під атакою «шахедів», бойова частина дрона-камікадзе застрягла у гвинті вітряка.

Як повідомляють в Нацполіції, поліцейські демонтували частину безпілотника з висоти 55 метрів, що еквівалентно 18-поверховому будинку.

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Фото поліції

Детонація бойової частини не відбулась, вона залишилася всередині електрогенеруючої підстанції.

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Фото поліції

Вибухотехніки поліції спланували першочергові дії, підготували необхідне вибухотехнічне обладнання та розробили декілька планів вилучення частини БпЛА.

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Фото поліції

За словами преставника вибухотехнічної служби обласної поліції Миколи Церуша, було дуже важко встановити, де саме в конструкції знаходиться бойова частина — коли «шахед» влучив у гвинт, то він майже весь розсипався, і його уламки були скрізь.

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Нагадаємо, що нещодавно Миколаївщину відвідувала міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, яка була вимушена перервати візит — у прифронтовому місті був помічений російський розвідувальний безпілотник, який якийсь час слідував за броньованим кортежем.

Фото поліції

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