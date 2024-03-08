Окупанти «привітали» українців із 8 Березня потужним нічним нальотом дронів: понад 30 «шахедів» вдалося збити

У ніч проти п'ятниці, 8 березня, противник в черговий раз провів комбіновану атаку з повітря — під ударами був південь та схід України. Окупанти застосували одну зенітну керовану ракету С-300, дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 37 ударних БпЛА типу «Shahed» (район пусків безпілотників — Балаклава, Крим).

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Як повідомляють в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, збито 33 «шахеди» у межах Кіровоградської, Одеської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.

А в Силах оборони півдня уточнили, що підрозділи протиповітряної оборони три години відбивали хвилі «шахедів», що заходили з різних напрямків і складно маневрували. В цій оперативній зоні було збито 30 баражуючих снарядів типу «Shahed-131/136»: в небі Одещини — 18, Кіровоградщини — 8, по 2 на Миколаївщині і Херсонщині.

Втім, був пошкоджений інфраструктурний об'єкт, будівлі якого тривалий час законсервовані. На відкритій місцевості сталася пожежа, яку оперативно ліквідовано.

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Були влучання й на Харківщині. Як повідомив очільник обласної ОВА Олег Синєгубов, в Чугуєві зафіксовано руйнування поруч з девʼятиповерховим житловим будинком, пошкоджені магазини, готель, близько 13 автомобілів.

Фото Харківської ОВА

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«Внаслідок удару окупантів по Чугуєву постраждали 5 осіб, серед них трирічна дитина. Госпіталізовані три людини. Двом, в тому числі і дитині, надали медичну допомогу на місці», — зазначив він та додав, що напередодні увечорі рашисти били по Куп’янську з РСЗО — у місті загинули цивільні особи, особисті дані чоловіка та жінки встановлюються.

Фото Харківської ОВА

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За попередньою інформацією, ворог вдарив по місту ракетою типу С-300 з території бєлгородської області рф.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби ворог завдав 4 ракетних та 74 авіаційних удари, здійснив 101 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

На фронті зафіксовано 86 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку ворог здійснив 2 атаки в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, намагаючись покращити своє тактичне положення.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Орлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Красногорівки, Новомихайлівки Донецької області, де ворог 27 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника в районах Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії.

Водночас протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони, 1 станції радіоелектронної боротьби та 1 складу пально-мастильних матеріалів противника.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, що військовий стратег Джеральд Карнер, аналізуючи дії України на Чорному морі, зазначав, що хоч у ЗСУ наразі майже немає флоту, українцям вдалося вивести з ладу майже третину російського чорноморського флоту, зробивши його лише частково боєздатним як одиницю

Фото Харківської ОВА

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