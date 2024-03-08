«Ухилянтом стати не вийде»: відомі українці про ставлення до 8 Березня

Багато дискусій точиться в Україні навколо Міжнародного жіночого дня. Українські зірки та блогери розповіли «ФАКТАМ» про своє ставлення до свята та що для них символізує цей день.

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— Моє ставлення до цього свята нейтральне, але дружину з мамою та тещею це не обходить, — сміється співак Панас Буйний (на фото в заголовку). - Привітати точно потрібно. Так що бути ухилянтом в цій ситуації не вийде. Для мене це зайвий привід подарувати своїм жінкам квіти.

Святом весни, судячи з погодних умов, назвати це не можу. Мої жінки люблять різноманітні квіти, але в цей день зазвичай актуальні тюльпани за ціною тижня.

— В умовах сьогодення важливий кожен привід, — кажуть підприємці й блогери Олексій та Наталія Мухіни, — щоб подарувати усмішку своїй коханій дружині, коханій дівчині, мамі, бабусі чи донечці. Тому ми обов'язково привітаємо всіх та нашу прекрасну половину на роботі. Дружину я привітаю, маму і донечок. Обов'язково подарую квіти. Дуже важливо цінувати й бачити усмішку на вустах у наших жінок.

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"В умовах сьогодення важливий кожен привід, щоб подарувати жінці усмішку", - вважають Олексій та Наталія Мухіни

— 8 Березня — це свято весни, оновлення, кохання, — каже співачка ANGELA. - Це день самоповаги та гідності жінок. Я пишаюся, що в нашій країні святкують цей чудовий, весняний день і мені здається, що з кожним роком він набуває ширших масштабів. Цього дня я почуваюся добре, затишно, відчуваю повагу та кохання шанувальників. Загалом для мене щодня святковий, а 8 Березня — особливо. Він пахне весною, дає можливість розкритися найкращим людським почуттям. Я люблю, коли мені дарують квіти. Мені здається, вони — це усмішка, яку сонце відправляє на землю, даруючи їй радість. Мої улюблені квіти — рожеві та білі півонії, і щоб їх було багато. Це викликає відчуття весни, почуття радості, здається, навіть сонце світить по-іншому. Найкращий подарунок до 8 Березня — нова пісня «Передзвони». Адресована вона не лише прекрасним дівчатам, а й хлопцям, які шукають шлях до серця коханих. Як сказав класик: «Без кохання жити легше. Але без нього немає сенсу». І я з ним згодна.

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"8 Березня – це свято весни, оновлення, кохання, - каже співачка ANGELA. - Це день самоповаги та гідності жінок"

Нагадаємо, МВС зробило до 8 Березня «шпаргалку» для українських чоловіків про те, як вітати не потрібно.

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