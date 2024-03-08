«Як вітати не потрібно»: МВС зробило до 8 Березня «шпаргалку» для українських чоловіків

Як свідчить соціологія, більшість українців позитивно ставляться до свят та відзначають їх — як державні, так і традиційні. Найбільш популярними є Різдво Христове та Великдень (70 відсотків), День Незалежності України (64 відсотки) та День захисників і захисниць України (58 відсотків).

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А ось Міжнародний жіночий день 8 березня, за даними соцопитування КМІС, дедалі втрачає популярність: якщо у 2017 році це свято як улюблене відзначала приблизно половина населення (49%), то наразі — лише кожний п’ятий (21%).

Як Міжнародний жіночий день 8 березня на світовому рівні почали відзначати з 1975 року, але цьому передувала довга історія. Так, у березні 1857 року в Нью-Йорку відбулася перша демонстрація робітниць фабрик, які вимагали гідної заробітної плати та зменшення робочого дня, а також піднімали питання щодо освіти для жінок та можливості брати участь у виборах. Пізніше, вже у 1908 році десятки тисяч жінок знов протестували проти відсутності рівноправ'я. Після цього й виникла ідея відзначати день боротьби за права жінок в усьому світі.

В українському міністерстві внутрішніх справ, ймовірно, з урахуванням останніх тенденцій, креативно підішли до того, як вітати представниць прекрасної половини людства в жіночий день.

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Нагадаємо, що з наступного понеділка, 11 березня, українці святкуватимуть перше весняне свято — Масницю, або ж Масляну.

Фото Pixabay

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