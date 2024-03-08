Шок: Суми назвали кількість загиблих внаслідок удару 7 березня

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. 7 березня окупанти обстріляли Суми. Внаслідок атаки загинули двоє людей. Про це повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації.

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«Аварійно-рятувальні роботи завершені. Внаслідок удару постраждало 26 осіб, 2 людини загинули. 6 — знаходяться у медичних закладах. Пошкоджено приміщення школи, центральної міської лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Всього вибито (орієнтовно) 135 вікон, 10 дверей», — йдеться у повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», місто Суми було обстріляне також і 6 березня. Тоді були влучання в трьох різних місцях. Рятувальники одразу приступили до ліквідації наслідків ударів. Довелось приборкувати загорання трьох квартир на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку. За іншою адресою, де внаслідок удару пошкодження різного ступеню зазнали житлові будинки та легкові автомобілі.

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Фото: Сумська ОВА

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